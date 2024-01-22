Анна Мурашева
Опубліковано: 02-02-2024
Розділи: Нові технології медіа.
0
Чи не найбільшого розголосу та впливу на сучасні медіа отримує штучний інтелект, з яким дедалі більше експериментують сучасні журналісти. Бачимо, що не всі експерименти у виданнях обертаються успіхом, проте це аж ніяк не уповільнює нові розробки ШІ. У цьому матеріалі розглянемо, які навички та обов’язки журналіста зараз виконує штучний інтелект, а також який прогрес на нас чекатиме вже за кілька років.
Вікторія Стень
Опубліковано: 01-02-2024
Розділи: Нові технології медіа.
0
За останні роки штучний інтелект досягнув значних успіхів у виявленні цифрових фейків, особливо відео та зображень. Різні моделі навчаються на величезних об'ємах даних, щоб визначити та ідентифікувати сфабрикований вміст. Так само для текстового контенту ШІ використовує лінгвістичні інструменти для виявлення фейкових новин.
Ніколетта Мірявець
Опубліковано: 31-01-2024
Розділи: Огляди, аналітика.
0
Україна витрачає щорічно сотні мільйонів на фінансування державного іномовлення. З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України ця сума активно зростає, позаяк потреба інформування іноземної спільноти суттєво збільшилась. Люди потребували якісних та професійних новин з місця події. Однак чи вдалося задовольнити цю потребу українському іномовнику «FreeДом»?
Святослав Сапєгін
Опубліковано: 30-01-2024
Розділи: Стандарти якісної журналістики.
0
Коли ми чуємо про історію, більшість з нас уявляє довгі лекції або великі енциклопедії. Раніше українці неохоче прагнули дізнаватися про минуле своєї держави, хіба що задля успішного складання навчальних іспитів. Історична тематика не була популярною в ЗМІ й не могла привернути увагу масового читача, який переймався насамперед таблоїдами. Однак з проведенням Антитерористичної операції на сході України й анексії Росією Криму ситуація змінилася. Ще більшого охоплення історичні матеріали здобули через російське повномасштабне вторгнення.
Аліна Черник
Опубліковано: 30-01-2024
Розділи: Нові технології медіа.
0
Серед сучасних інформаційних тенденцій - прагнення отримувати новини швидше ніж вони з'являються. Коли відбувається щось резонансне, небезпечне чи шокове, читачі оновлюють стрічку ледь не щосекунди в очікуванні нових деталей. Споживчі апетити авдиторії ростуть, а журналістам залишається шукати найвдаліші інструменти для закриття цих потреб. Один із таких способів – MoJo журналістика. Та яке її реальне місце у гонитві за читацькою увагою?
Анна Мурашева
Опубліковано: 29-01-2024
Розділи: Огляди, аналітика.
0
Коли виникає потреба впевнитися в оригінальності текстів, є можливість використовувати спеціальні онлайн-платформи або програми. Вони можуть бути як платними, так і безкоштовними, та дозволяють перевіряти документи в різних форматах, написані різними мовами. У цьому матеріали запропоновано найзручніші антиплагіатні сервіси, які стануть корисними для перевірки текстів українською мовою.
Юліанна Севч
Опубліковано: 28-01-2024
Розділи: Огляди, аналітика.
0
Гейміфікація не є простим і очевидним методом для досягнення цілей. Захопившись ідеєю, ми можемо сказати: «Добре, я розумію, що Nike Plus використовує систему викликів і нагород, а також призи для залучення людей. Добре, я теж додам викликів і призів до своєї практики ведення бізнесу, і люди ринуть до мене». Але у житті це так не працює.
Анна Проказюк
Опубліковано: 26-01-2024
Розділи: За що критикують медіа?, Маніпуляція, пропаганда.
0
Серед українців, мабуть, немає жодної людини, яка б не знала відповідь на питання: «Хто тримає цей район?». Пес Патрон - герой багатьох дитячих книг, найвідоміший сапер і навіть має свою сторінку у Вікіпедії. Серед нас також важко знайти того, хто не дивився бодай раз «Телемарафон «Єдині новини». Нині чуємо дедалі більше критики у бік Телемарафону і та інших державних пропагандистських проектів. У цьому матеріалі розглянемо, як українська пропаганда втрачає свою ефективність і більше заважає, ніж допомагає.
Аліна Черник
Опубліковано: 24-01-2024
Розділи: Огляди, аналітика.
0
Аби зрозуміти чим керувався в ухваленні рішень Володимир Зеленський та які внутрішні трансформації пройшов, варто спершу пригадати зовнішню комунікацію Президента України після початку повномасштабного вторгнення рф та закладені у ній меседжі.
Вікторія Стень
Опубліковано: 22-01-2024
Розділи: Еротизація та сексизм, За що критикують медіа?, Реклама.
0
Соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, перетворилися на потужний канал для реклами, оскільки це місце, де рекламодавці можуть звернутися безпосередньо до різноманітної аудиторії. Однак, порівняно з традиційними медіа, контроль за рекламою в соціальних мережах залишається вкрай слабо регульованим.